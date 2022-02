Belgio, stop alle mail fuori dall’orario di lavoro

Da oggi i dipendenti della pubblica amministrazione non dovranno più rispondere a mail, messaggi e telefonate fuori dell’orario di lavoro a meno che non ci siano motivi "eccezionali" Condividi

Arriva dal Belgio l’ultima novità in tema di lavoro. E sempre dal Belgio arriva un’altra possibilità che potrebbe rappresentare un’altra piccola rivoluzione. Da oggi i dipendenti della pubblica amministrazione non dovranno più rispondere a mail, messaggi e telefonate fuori dell’orario di lavoro a meno che non ci siano motivi "eccezionali" per non disconnettersi al termine della giornata lavorativa.

Nessuna risposta ad email e-mail fuori dell’orario di lavoro approfondimento Belgio, via il genere dai documenti: la proposta di legge La novità riguarderà 65mila dipendenti, al momento del settore pubblico, ma il governo sta valutando di estendere questo diritto alle aziende private, malgrado l'opposizione di diversi gruppi imprenditoriali. Per il ministro della pubblica amministrazione Petra De Sutter, la legge servirà a cambiare una cultura per cui le persone si sentono di dover essere sempre disponibili, cultura amplificata e gonfiata durante i mesi della pandemia, soprattutto per quei lavoratori e lavoratrici che con lo smart working hanno ritenuto di dover essere sempre connessi e a disposizione.

La proposta di legge per accorciare la settimana lavorativa approfondimento Il modello della settimana corta Il governo federale sta anche esaminando una proposta di legge per accorciare la settimana lavorativa a 4 giorni, per un totale di 38 ore. Se verrà approvata i dipendenti sia pubblici che privati potranno godere di weekend lunghi tre giorni.