Le dimissioni del ministro dell’Interno approfondimento Covid, lockdown a Hong Kong per migliaia di cittadini e test a tappeto “Ho rassegnato le dimissioni e intendo lasciare l'incarico", ha dichiarato il ministro dell’interno Caspar Tsui. "Come uno dei principali funzionari che guidano la lotta all'epidemia, non ho dato il miglior esempio", ha aggiunto. Tsui ha ammesso di aver partecipato ad una festa di compleanno insieme a decine di funzionari e parlamentari, pochi giorni dopo la raccomandazione delle autorità ad evitare assembramenti per limitare la diffusione del Covid.

La festa di compleanno approfondimento Hong Kong e Macao: stop a uso vaccino Pfizer per motivi precauzionali Il party di compleanno si è svolto in un ristorante ed era per Witman Hung, membro del massimo organismo legislativo, e a partecipare sono state oltre 200 persone, tra cui oltre una decina di alti funzionai, inclusi i capi della polizia, dell'immigrazione e della lotta alla corruzione, insieme a una ventina di deputati. La festa è venuta alla luce dopo che una persona è risultata positiva e le autorità sanitarie hanno recuperato la lista degli invitati per il tracciamento. Da qui l'imbarazzo per il governo: sebbene non fosse illegale in base alle regole anti-Covid dell'ex colonia britannica, solo tre giorni prima il responsabile della Salute aveva esortato a evitare gli assembramenti.