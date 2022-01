Isis, Guardian: terroristi con passaporti falsi in arrivo in Ue e Usa

Secondo il giornale britannico “diversi militanti del sedicente Stato islamico (Isis) stanno lasciando la Siria con passaporti falsi e si stanno dirigendo verso il Regno Unito, l'Unione Europea, gli Stati Uniti ed il Canada”. Il sistema avrebbe come punto nevralgico la Turchia

Terroristi dell’Isis starebbero entrando in Occidente con passaporti falsi. Secondo il Guardian, una di queste reti è gestita da un uzbeko che vive in Turchia e che ha legami con ambienti legati all'estremismo. L'uomo vende passaporti falsi di alta qualità e di diversi Paesi per migliaia di dollari. Almeno 10 persone, conferma il giornale britannico, hanno attraversato illegalmente il confine siriano con la Turchia e sono partite dall'aeroporto di Istanbul grazie ai suoi passaporti.

Destinazione Europa

L'Unione europea è la destinazione più popolare, ma in almeno due casi le persone sono riuscite a viaggiare da Istanbul al Messico con passaporti russi falsi e, da lì, illegalmente hanno varcato il confine con gli Stati Uniti. Anche il Niger e la Mauritania sono destinazioni popolari, così come l'Ucraina e l'Afghanistan.

L'affare dei passaporti falsi

Gli affari dell'uzbeko stanno andando così bene, evidenzia il giornale, che di recente ha aperto un nuovo canale sull'app di messaggistica Telegram con il nome 'Istanbul Global Consulting'. Il Guardian evidenzia come il commercio fiorente di questi documenti contraffatti potrebbe consentire a estremisti pericolosi di sfuggire al radar dei servizi di sicurezza e quindi alla giustizia per i crimini passati e potenzialmente di continuare l'attività terroristica in Paesi diversi dalla Siria.