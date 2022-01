3/16 ©Ansa

Nella Grande Mela si sono registrati fino a quasi 13 centimetri di neve, e altri 5-10 centimetri sono attesi. Sono entrati in funzione i mezzi di emergenza ed enormi quantità di sale sono state sparse sui marciapiedi e non solo per cercare di evitare la formazione di ghiaccio dovuta al crollo delle temperature, scese a meno 8 gradi anche se la temperatura percepita è di -17

