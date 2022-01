Uk, un uomo guidava da oltre 70 anni senza patente e assicurazione

È accaduto a Bulwell, nel Nottinghamshire. L’84enne ha detto alla polizia che usava l’auto senza alcun documento da quando aveva 12 anni. "Per fortuna non ha mai avuto un incidente - ha scritto la Bulwell, Rise Park and Highbury Vale Police su Facebook - Non possiamo credere a quello che è successo”

L'uomo, che era alla guida di una Mini One, è stato fermato dagli agenti di pattuglia mercoledì vicino a una Tesco Extra. A raccontare la vicenda è stata proprio la Bulwell, Rise Park and Highbury Vale Police con un post su Facebook: "Non possiamo credere a quello che è successo, poiché l'autista, nato nel 1938, ha detto che guidava senza patente e senza assicurazione da quando aveva 12 anni (sì DODICI ) anni, e in qualche modo era riuscito a non essere mai fermato dalla polizia (lasciamo fare a voi i conti)”. "Per fortuna non ha mai avuto un incidente - si legge nel post - non ha mai causato lesioni a nessuno e non ha mai fatto perdere denaro a nessuno, facendo un incidente mentre non era assicurato”. Poi un avvertimento: "Alla luce dell'aumento del numero di telecamere ANPR a Nottingham, anche durante i piccoli viaggi, è probabile che ne incontriate una, quindi assicuratevi che i vostri documenti siano in ordine, perché ti prenderanno, un giorno".