Putin incontra imprese italiane: "Gas a prezzi inferiori al mercato"

La Russia considera l'Italia come "uno dei suoi principali partner economici". E' quanto ha detto il presidente Vladimir Putin, che ha incontrato online una delegazione di grandi gruppi industriali italiani. Le compagnie energetiche italiane stanno ricevendo gas russo a "prezzi molto più bassi di quelli di mercato" grazie ai contratti a lunga scadenza con Gazprom, ha affermato Putin. Tre rappresentanti di gruppi industriali italiani hanno però rinunciato all'incontro online, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

"Nessuna pressione per non partecipare alla riunione"



“Per quanto riguarda il settore che rappresento, c’erano anche altre aziende, non abbiamo avuto interlocuzioni di questo tipo" ha detto a Sky TG24 Luigi Scordamaglia, presidente di Filiera Italia, rispondendo a una domanda su pressioni per non partecipare all'incontro. "Non abbiamo mai avuto da nessuno del sistema Italia inviti a non partecipare ad una riunione che, in realtà, crea ponti, dialogo, sinergie e non ha niente a che fare con tensioni politiche”.

L'incontro in video conferenza

L'incontro in video conferenza delle imprese italiane col presidente russo, Vladimir Putin, "è stato caratterizzato da un dialogo aperto fra i partecipanti sullo sviluppo dei legami commerciali, economici e industriali tra i due Paesi", ha fatto sapere in un comunicato la Camera di commercio italo-russa, promotrice dell'evento.