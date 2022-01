2/14 ©Getty

In tutte le città del Paese si sono tenute manifestazioni e parate: l'evento più spettacolare dell'anno è stato quello della ITBP, il corpo di polizia sul confine indo-tibetano, noto come "Sentinella dell'Himalaya": ad Auli, nello stato himalayano dell'Uttarakhand un gruppo di militari si esibito in una marcia sugli sci, a 3.353 metri di altitudine e a meno 20 sottozero