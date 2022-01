Germania, sparatoria all’Università di Heidelberg: diversi feriti

L’ autore sarebbe uno studente che a mezzogiorno ha fatto fuoco all’interno dell’Auditorium e poi si è tolto la vita. Il giovane non avrebbe agito per motivi politici o religiosi. Secondo la polizia i feriti sarebbero quattro, uno di loro verserebbe in gravissime condizioni

Momenti di terrore all'Università di Heidelberg, in Germania, dove nella giornata di lunedì si è verificata una sparatoria. A colpire, all'interno dell'auditorium dell'ateneo, sarebbe stato uno studente, che poi si sarebbe tolto la vita. Quattro i feriti, di cui uno in gravi condizioni.

La ricostruzione

Lo studente, che disponeva di più di un’arma a canna lunga, ha fatto fuoco intorno a mezzogiorno ferendo diverse persone per poi togliersi la vita. L'area del campus dell'ateneo di Heidelberg si trova a Neuenheimer Feld, alle porte della città vecchia, ed è stata completamente blindata dalle forze dell'ordine alla ricerca di possibili complici. Su Twitter la polizia di Mannhein ha precisato: "Un autore solitario ha ferito diverse persone con un'arma lunga in un Auditorium. L'uomo è morto". La stessa polizia ha confermato che ci sono quattro feriti, di cui uno in gravissime condizioni. Al momento non è stata fornita nessuna indicazione circa la loro identità, mentre non risultano possibili complici o attentatori.

A quanto riferiscono i media tedeschi, secondo le forze di sicurezza, non sembra l'attentatore avesse moventi né di natura religiosa né di natura politica. L’ area del Neuenheimer Feld ospita soprattutto le facoltà scientifiche dell’ateneo nonché la clinica universitaria.