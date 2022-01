Nuova Zelanda, il Covid costringe la premier Ardern a rinviare nozze

Tra le dirette conseguenze delle nuove restrizioni decise dal governo neozelandese c’è anche il rinvio delle nozze della stessa premier Jacinda Ardern. A dare la notizia lo stesso primo ministro in occasione dell’annuncio dell’inasprimento delle misure anti Covid-19 dovute alla recrudescenza dell'epidemia di Covid-19 e della variante Omicron. "Il mio matrimonio non sarà celebrato", ha dichiarato dopo aver dettagliato le nuove restrizioni, compreso il limite di 100 persone completamente vaccinate agli eventi. Ardern e il suo compagno Clarke Gayford non avevano mai annunciato la data esatta del loro matrimonio, ma era prevista per le prossime settimane (SPECIALE COVID - AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).