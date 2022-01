Indonesia, ok al disegno di legge per spostare la capitale

È stato il presidente Joko Widodo a proporre, due anni fa, l'idea di spostare la capitale da Giacarta per far fronte all'innalzamento del livello del mare e alla grave pressione abitativa sull'isola densamente popolata di Giava

Il parlamento indonesiano ha approvato un disegno di legge per il trasferimento della capitale da Giacarta ad una remota località sull'isola del Borneo, a 2.000 km di distanza, che si chiamerà “Nusantara”. È stato il presidente dell'Indonesia Joko Widodo a proporre, due anni fa, l'idea di spostare la capitale dalla metropoli di 30 milioni di abitanti per far fronte all'innalzamento del livello del mare e alla grave pressione abitativa sull'isola densamente popolata di Giava.