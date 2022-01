Usa, cane salvato dopo che la sua testa è rimasta incastrata nel muro

E’ successo a Phoenix dove i soccorritori hanno lavorato a lungo per sgretolare il muro e liberarlo. Ancora un mistero come sia rimasto intrappolato Condividi

I soccorritori hanno lavorato a lungo per salvarlo ma alla fine la storia è stata a lieto fine. Sì, perchè un cane chiamato Buddy è rimasto a lungo intrappolato con la testa incastrata in un muretto ma poi è stato liberato. E’ successo a Phoenix, in Arizona ed è ancora un mistero come sia potuto accadere.

Il cane, un incrocio tra un pitbull e un terrier di 2 anni, notando un altro cane si è allontanato dal suo padrone e alla fine è rimasto intrappolato nel muro. A ricostruire la vicenda è il veterinaio Andrew Tornell che lavora in una clinica che si occupa di cani traumatizzati e in difficoltà: "L' altro cane - racconta Tornell - non voleva essere seguito e quindi lo ha azzannato più volte . Qualcuno ha chiamato l'Arizona Human Society, un'associazione che si occupa di soccorrere animali in difficoltà e i soccorritori ci hanno messo 20 minuti per liberare il cane dal muro. Subito dopo è stato chiamato il padrone. Ed entrambi sono stati accompagnati da noi". "In realtà - precisa un membro dell'associazione - è stata la stessa padrona a chiamarci, dato che abbiamo censito in un elenco tutti gli animali della zona, e a dirci di aver perso il suo cane. Poi noi le abbiamo dato tutte le informazioni e il cane è stato trovato poco distante dal luogo dove era con la padrona".