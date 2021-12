Nuovo cane alla Casa Bianca: il pastore tedesco Commander

Gli altri cani dei Biden

approfondimento

Usa, i due cani di Joe Biden allontanati dalla Casa Bianca

L'amore dei Biden per i pastori tedeschi è noto. Champ, il più amato dalla first couple, è morto lo scorso giugno all'età di 13 anni. Major è stato riportato nella dimora dei Biden a Wilmington, in Delaware, dopo alcun comportamenti aggressivi alla Casa Bianca. Una portavoce presidenziale ha poi confermato che a gennaio in casa Biden arriverà anche un gatto