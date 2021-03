Usa, i due cani di Joe Biden allontanati dalla Casa Bianca

Il presidente americano ha dovuto rimandare nella propria abitazione in Delaware i due pastori tedeschi Major e Champ, dopo che uno dei due cani è stato protagonista di un comportamento aggressivo nei confronti di un addetto alla sicurezza

Piccolo incidente di percorso alla casa Bianca per il presidente americano Joe Biden e la first lady Jill. I due hanno dovuto allontanare gli amati cani di famiglia, i pastori tedeschi, Major e Champ, e rimandarli nella propria abitazione in Delaware, dopo che uno dei due cani è stato protagonista di un comportamento aggressivo all'interno della Casa Bianca. Lo riporta la Cnn.