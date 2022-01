Usa Weekly News, Biden “stanco di essere calmo”, Trump accende Arizona

1/24 Twitter The White House

Biden in Atlanta - “Siamo di fronte al più grande test per la nostra democrazia dai tempi della Guerra Civile. La battaglia per la democrazia e per il futuro dell’America non è finita e io fermerò il grave attacco sferrato contro il diritto di voto in America”. Joe Biden dalla Georgia vuole cambiare le regole che regolano l’ostruzionismo in Senato per evitare che la minoranza possa bloccare le due proposte di legge per la difesa del più importante dei diritti costituzionali