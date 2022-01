Gb, battaglia legale di Harry per pagarsi la scorta

Il duca di Sussex vorrebbe finanziare personalmente la protezione per la sua famiglia, ottenendo così una scorta privata come quella di cui lui Meghan, Archie e Lilibet godono negli Stati Uniti Condividi

Il principe Harry sta cercando di ottenere un riesame giudiziario dopo il rifiuto del ministero dell'Interno britannico di consentirgli di pagare di tasca propria per avere protezione dalla polizia per sè e la sua famiglia quando si trova nel Regno Unito. Lo riferisce la Bbc. Il duca di Sussex vorrebbe finanziare personalmente la protezione per la sua famiglia piuttosto che chiedere ai sudditi di pagare il conto dopo la frattura con la Royal Family, ottenendo così una scorta privata come quella di cui lui Meghan, Archie e Lilibet godono negli Stati Uniti (HARRY E MEGHAN A NEW YORK. LE FOTO). Con l'avvicinarsi del Giubileo di platino della regina Elisabetta II, la richiesta del principe Harry viene letta come l'intenzione di cogliere l' occasione dei festeggiamenti per i 70 del regno, per far conoscere alla nonna l'ultima nata Lilibet che proprio a giugno compirà un anno.

La cura degli altri La sua semplicità colpisce da subito, il suo desiderio di normalità, per quanto possibile, cattura. Decide infatti di vivere nella Domus Sanctae Marthae e non nell'appartamento papale. Perché? “Perché ho bisogno di stare in mezzo agli altri”, risponde sorridendo. O come quando in uno dei tanti viaggi si presenta sulla scaletta dell'aereo portando da solo la sua valigia. Un pontificato caratterizzato dalla cura degli altri, ma anche dall'attenzione per l'ambiente. A questo dedica anche un'enciclica, Laudato sì, alla terra. Compromessa ripete più volte e più volte tuona: "È il momento di agire". "La violenza che c’è nel cuore umano ferito dal peccato si manifesta anche nei sintomi di malattia che avvertiamo nel suolo, nell’acqua, nell’aria e negli esseri viventi". E poi la lotta al capitalismo, in questo mondo governato dai soldi, come ripete spesso, abbiamo perso l'attenzione per gli altri. Lo ricorda con forza a Lampedusa dopo l'ennesimo naufragio, con tristezza e rabbia ripete: abbiamo generato la globalizzazione dell'indifferenza verso gli altri. Un'omelia fortissima contro i trafficanti di morte in un mare Mediterraneo sempre più "cimitero senza lapidi".