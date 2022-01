Dal Canada al Cile è allerta per un possibile tsunami causato dall’eruzione del vulcano sottomarino Hunga Tonga-Hunga Ha'apai nel regno di Tonga, costituito da un arcipelago nel Sud del Pacifico. Lo US National Tsunami Warning Centre ha diramato un’allerta per tutta la costa occidentale degli Stati Uniti, dalla California all’Alaska, mentre le onde sono già arrivate alle Hawaii causando "piccole inondazioni", ma non danni. Onemi, l’ufficio nazionale di emergenza del Cile, ha diramato un allarme per l’isola di Pasqua. "In via precauzionale, si richiede di lasciare la zona balneare per la possibilità di un piccolo tsunami a Pasqua e nelle Isole antartiche", si legge sui canali social. Sotto osservazione anche la British Columbia, una provincia in Canada, mentre agli abitanti del New South Wales, uno Stato dell' Australia che comprende anche Sydney, è stato suggerito di non andare in spiaggia.