Hong Kong, Carrie Lam annuncia nuove leggi sulla sicurezza nazionale

Hong Kong avrà una sua normativa con nuovi crimini sulla sicurezza nazionale, in aggiunta alla legge imposta alla fine di giugno del 2020 dalla Cina per reprimere il dissenso dopo le proteste di massa del 2019. Ad ufficializzato la governatrice Carrie Lam, presiedendo la prima sessione del Consiglio legislativo (parlamentino locale), rinnovato a dicembre con il voto per i "soli patrioti" e senza opposizione pro-democrazia.

La legge attuale

L'attuale legge sulla sicurezza dello Stato di Hong Kong, stabilita da Pechino un anno e mezzo fa, in risposta all’immensa mobilitazione pro-democrazia dell’anno precedente quando l’ex colonia britannica era stata teatro di diverse mobilitazioni per denunciare l’ingerenza della Cina negli affari del suo territorio prevede di punire i reati di secessione, sovversione, terrorismo e collusione con forze straniere. La sua formulazione ha però permesso di sopprimere il dissenso di questi mesi con centinaia di attivisti democratici finiti in prigione, condannati o in attesa di processo.