Uk, scandalo party in lockdown: Boris Johnson si scusa

Prima le scuse di Boris Johnson, poi la puntualizzazione che le regole non sarebbero state "tecnicamente violate”: il question time alla Camera dei Comuni sul nuovo scandalo-party nel Regno Unito è stato infiammato come ci si poteva immaginare. Il primo ministro è finito al centro della bufera dopo la sua presenza a una festa a Downing Street il 20 maggio 2020, quando il paese era in lockdown.

BoJo si scusa, l’opposizione chiede le dimissioni Boris Johnson si è scusato in Parlamento per il 'party gate': ha ammesso di esser stato presente alla festa per 25 minuti. Il primo ministro però ha insistito che le regole non sarebbero state "tecnicamente violate", pur riconoscendo la rabbia del Paese. Una spiegazione che non è piaciuta a molti nella Camera dei Comuni, compreso il leader dell’opposizione: Keir Starmer lo ha infatti sfidato a dimettersi dopo l'ammissione di responsabilità. Il capo del partito laburista ha definito le scuse di Johnson "senza valore", accusandolo di aver mentito alla Camera e al popolo britannico, scatenandone la furia.

Le accuse contro Johnson leggi anche L'appello di Johnson a vaccinarsi Non è la prima volta nelle ultime settimane che Boris Johnson finisce al centro delle polemiche per party organizzati a Downing Street durante il lockdown nel maggio del 2020. Ma questa volta sembra che lo stesso primo ministro fosse presente, insieme alla moglie, a un evento con circa 40 persone tra funzionari e collaboratori.

Le scuse del governo Già ieri il ministro Michael Ellis, presente alla Camera al posto di BoJo, aveva presentato “scuse senza riserve” per il "turbamento" nazionale causato dalla vicenda. Ellis ha sottolineato che anche l'evento al centro dell'ultima polemica finirà sotto la lente dell'inchiesta indipendente sulle feste organizzate in sedi istituzionali nei periodi in cui erano in vigore forme di lockdown.

Gli accertamenti di Scotland Yard leggi anche Covid Uk, 200 militari inviati in aiuto negli ospedali di Londra Proprio su quest’ultimo evento Scotland Yard - la polizia metropolitana di Londra - sta conducendo accertamenti preliminari. Intanto l’opposizione tuona contro il primo ministro: il leader del partito laburista Keir Starmer già nei giorni scorsi aveva chiesto a Johnson di "smetterla di mentire”, dopo le sue ripetute rassicurazioni nelle ultime settimane secondo cui le regole non erano state violate. E anche alcuni parlamentari che sostengono il governo sembrano sul punto di voltare le spalle a BoJo.