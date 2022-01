Europa, il caso dei voli fantasma costretti a volare anche se vuoti

Si chiamano voli fantasma e sono aerei di linea che in queste settimane stanno continuando a volare anche se vuoti o con pochi passeggeri a bordo. Se le compagnie optassero per lo stop rischierebbero di perdere determinati slot assegnati negli aeroporti. A stabilirlo una regola molto chiara: una compagnia aerea deve far decollare e atterrare i propri aerei, anche se vuoti o con pochissimi passeggeri per poter continuare ad operare in gran parte degli aeroporti europei. Proprio come sta accadendo in questo periodo.