Corea del Nord, lanciato nuovo missile a 10 volte la velocità suono

Ha volato per più di 700 chilometri a un'altitudine massima di 60 chilometri per una velocità pari a 10 volte la velocità del suono ed è il nuovo missile della Corea del Nord. Il Paese torna a compiere nuovi test missilistici e lo fa con maggiore vigore e potenza. "Valutiamo che quello di oggi sia stato un modello migliorato rispetto a quello del 5 gennaio" spiega il Comando di stato maggiore congiunto di Seul, in riferimento al test effettuato con missile ipersonico pochi giorni fa e realizzato - sottolinea Pyongyang - con successo. Un missile in grado di viaggiare molto più velocemente del suono e dunque molto difficile da intercettare.