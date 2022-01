Kazakistan, Usa autorizzano dipendenti consolato a lasciare il Paese

Il Dipartimento di Stato statunitense ha approvato la “partenza volontaria dei dipendenti del governo non essenziali e dei loro familiari" del consolato ad Almaty. Nella giornata di venerdì il presidente Tokayev ha dato alla polizia l'ordine di "sparare senza preavviso per uccidere banditi e terroristi”. Ha escluso ogni mediazione e ha incassato il pieno appoggio da Xi Jinping

La situazione in Kazakistan è sempre più tesa e le rivolte degli ultimi giorni hanno provocato decine di morti. Dopo che nella giornata di venerdì il presidente Tokayev ha dato alla polizia l'ordine di "sparare senza preavviso per uccidere banditi e terroristi”, il Dipartimento di Stato americano ha autorizzato i dipendenti non essenziali del consolato Usa ad Almaty a lasciare il Paese. "Il Dipartimento ha approvato la partenza volontaria dei dipendenti del governo statunitense non essenziali e dei familiari di tutti i dipendenti" di quel consolato, afferma un comunicato. Intanto la Nato si è detta “preoccupata e segue molto da vicino la crisi. Bisogna porre fine alla violenza e vanno rispettati i diritti, inclusi quello alle manifestazioni pacifiche", ha spiegato il segretario generale della Jens Stoltenberg.

Nel Paese i supermercati, le banche e i ristoranti sono chiusi, la polizia presidia i punti nevralgici, le truppe russe controllano l’aeroporto. "L'ordine è ristabilito", ha detto ieri il presidente Kassym-Jomart Tokayev. La leadership kazaka è forte dell’appoggio dei partner internazionali. Il presidente ha rivolto uno "speciale ringraziamento" al presidente russo Vladimir Putin, che ha immediatamente risposto al suo appello di inviare le forze di Mosca insieme a quelle degli altri Paesi riuniti nel Trattato di difesa collettiva (Csto), cioè Armenia, Bielorussia, Tagikistan e Kirghizistan, oltre allo stesso Kazakistan. Nove aerei Ilyushin sono arrivati all'aeroporto di Almaty per trasportare soldati e mezzi militari russi. Mentre il presidente cinese Xi Jinping invia a Tokayev un messaggio di elogio per le "misure forti" da lui adottate, che hanno consentito di stroncare quella che ha definito una "rivoluzione colorata" delle "forze straniere". Da Pechino, assicura Xi, arriverà all'uomo forte del Kazakistan tutto "il necessario sostegno".

Cosa succede ora

Mentre Internet comincia a essere riattivato in alcune regioni del Paese, e il presidente promette di revocare lo stato d'emergenza nelle aree in cui la situazione sarà tornata alla calma, il Kazakistan comincia a fare i conti con le conseguenze di questi cinque giorni di violenze. Secondo le autorità sono stati uccisi 26 di quelli che definiscono "criminali" e 18 membri delle forze dell'ordine, di cui due sarebbero stati decapitati. Oltre 3.800 gli arresti e non meno di 400 i feriti ricoverati negli ospedali. Il tutto provocato da uno scoppio di rabbia popolare innescato da un'improvvisa impennata dei prezzi del Gpl, ma che non sembra tradursi in una reale minaccia per il regime a causa della mancanza di un'opposizione organizzata.