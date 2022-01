Il 2022 del GOP, tra rosee prospettive e l’incognita Donald Trump

L'Election Day del 2020 è solo un ricordo, ora è tempo di Midterms: il Partito Repubblicano si proietta a novembre 2022, rafforzato dalla vittoria in Virginia lo scorso anno. Un'elezione, quella nell'Old Dominion, che ha fatto preoccupare Joe Biden: proprio in Virginia, nel 2020, i Democratici avevano superato i Repubblicani di 10 punti. Il GOP è pronto a tornare, più forte di prima. Ma c'è un'incognita: Donald Trump. Il Tycoon influenzerà il Partito? Si ricandiderà? Ne abbiamo parlato con alcuni esperti Condividi

La forza ritrovata di Trump: il fallimento dell'amministrazione Biden ed essere stato escluso dai social "Donald Trump? La sua posizione si è rafforzata nell'ultimo anno, nonostante tutto quello che è successo. Credo che questo sia accaduto per due motivi: il fallimento dell'Amministrazione Biden e l'esclusione di Trump dalle piattaforme social. Ora parla solo attraverso comunicati, non scrive tutto quello che gli passa per la testa, come faceva quando aveva accesso a Twitter. È seguito da una squadra di professionisti e ogni comunicato viene controllato". Ralph Reed, fondatore e presidente della Faith & Freedom Coalition, risponde così alla mia domanda "Donald Trump è pù forte oggi rispetto a un anno fa?". Reed conosce bene le dinamiche della politica americana e del Partito Repubblicano: è stato Senior Advisor per le campagne Bush-Cheney sia nel 2000 che nel 2004 e, come presidente del Partito Repubblicano della Georgia, ha guidato il Partito Repubblicano alla sua più grande vittoria della storia, aiutando a eleggere il primo governatore repubblicano e il terzo senatore degli Stati Uniti dall'era della Ricostruzione.

Il 2022 sarà un anno ottimo per il Partito Repubblicano approfondimento Capitol Hill, un anno fa l'assalto dei sostenitori di Trump "Se, da un lato, Joe Biden non è riuscito a rispettare gli obiettivi che si era prefissato di raggiungere dal primo giorno della sua presidenza, dall'altro i social media, che hanno bloccato dalle loro piattaforme Donald Trump, di fatto lo hanno aiutato. Quindi gli americani si chiedono: Joe Biden è veramente il Capo di Stato di cui avevamo bisogno? Si sentono già traditi e i risultati delle elezioni in Virginia ne sono una conferma di questo malcontento generale. Che sicuramente si rifletterà nelle Midterm Elections di novembre 2022. Il 2022 sarà un anno straordinario per il Partito Repubblicano. Non voglio parlare a nome del Presidente Trump e non so se ha già preso una decisione, ma se dovesse candidarsi nel 2024 il risultato sarà formidabile" aggiunge Reed.

Reed: nel 2022 GOP riprenderà controllo Camera approfondimento Usa, Trump rilancia la sfida un anno dopo Capitol Hill "Non mi occupo di previsioni e 10 mesi sono un'eternità per la politica americana e quella di qualsiasi altra nazione" dice Reed "ma penso sarà un anno ottimo (per i repubblicani): abbiamo candidati molto bravi, penso che riusciremo a riconquistare il controllo della Camera. Ho qualche interrogativo sul Senato, perché entrambi i partiti possono farcela. Ma abbiamo così tanti candidati di qualità, penso che la nostra base sia entusiasta e che i democratici, purtroppo per loro, si siano organizzati male: si sparano addosso, sembrano non riuscire a risolvere i problemi. Non fanno altro che litigare tra loro senza risolvere i problemi del Paese."