Brasile, Bolsonaro di nuovo ricoverato per "subocclusione intestinale"

Un 2022 iniziato in salita per il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, ricoverato di nuovo in ospedale per una "subocclusione intestinale". Un disturbo ormai ricorrente per lui da quando fu accoltellato allo stomaco durante la campagna elettorale del 2018. Per la stessa patologia, Bolsonaro è stato già sottoposto a diversi interventi. Su Twitter, Bolsonaro ha postato una foto mostrando il pollice della mano destra alzato, mentre era sdraiato sul letto con sondino nasogastrico. Un gesto di ottimismo nonostante l'aspetto emaciato. Il presidente brasiliano stava passando le ferie di Natale nello Stato di Santa Catarina quando si è sentito male. Bolsonaro è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Vila Nova Star, a San Paolo: gli esami hanno confermato la diagnosi di "subocclusione intestinale".