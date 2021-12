Donna positiva isolata nel bagno dell'aereo su volo Chicago-Reykjavik

Una donna americana ha scoperto di essere positiva al Covid (AGGIORNAMENTI LIVE) mentre era su un aereo Icelandair in volo da Chicago a Reykjavik, in Islanda, ed è stata isolata dagli altri passeggeri con una sorta di "mini-quarantena" in bagno, in attesa dello sbarco. Il singolare episodio, riferito dalla Cnn, risale al 19 dicembre. La donna, Marisa Fotieo, aveva fatto ben due tamponi molecolari e 5 test rapidi prima del volo, tutti negativi. Ma dopo circa un'ora e mezza di viaggio ha iniziato a non stare bene, con un forte mal di gola. "Le ruote hanno iniziato a girare nel mio cervello e ho pensato, 'OK, vado in bagno a farmi un test. Mi farà sentire meglio", ha detto Fotieo alla CNN. Tuttavia, l'esito è stato un'amara sorpresa: positivo.