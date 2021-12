6/10 ©Ansa

In tutti gli Stati si cerca di accelerare la corsa al vaccino e soprattutto alla terza dose. L'Austria, per abbattere il muro di scetticismo che ancora permane in una parte della popolazione sull'immunizzazione, potrebbe presto ricorrere alla più classica delle armi per sollecitare il booster: pagare 500 euro, in forma di bonus spesa, a chi andrà a farlo