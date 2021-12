Cina, gogna pubblica per trasgressori delle norme anti-Covid. VIDEO

Nella città cinese di Jingxi, nella provincia di Guangxi, quattro persone sono state messe alla gogna e costrette a sfilare in pubblico. L’accusa nei loro confronti è di aver violato le misure anti-Covid, oltre che di traffico di esseri umani, come riporta il Guardian. Il video degli agenti che li scortano per le strade è diventato virale nel Paese. Nelle immagini si vedono i quattro detenuti con dei cartelli con il proprio nome e la propria foto, vestiti con le tute anti-contaminazione. La gogna pubblica è una pratica che era stata bandita ma che è tornata in Cina come deterrente per far rispettare la politica “zero-casi Covid”.