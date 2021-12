Ragazza uccisa da un agente a Los Angeles, polizia diffonde il video

La 14enne è morta all'interno di un grande magazzino Burlington. Il video conferma come sia stata la polizia, durante un intervento nel negozio due giorni prima di Natale, a esplodere i colpi che hanno ucciso, oltre all'aggressore segnalato al 911, anche la giovane che si stava cambiando in un camerino

La polizia di Los Angeles ha diffuso il video che fa luce sulla tragica morte di una ragazza di 14 anni all'interno di un grande magazzino Burlington. Il video conferma come sia stata proprio la polizia, durante un intervento nel negozio due giorni prima di Natale per un'aggressione in corso, a esplodere i colpi che hanno ucciso, oltre all'aggressore, anche la giovane che si stava cambiando in un camerino.