Los Angeles, polizia uccide per errore una 14enne in un negozio

Non è stato subito chiaro cosa abbia spinto gli agenti a sparare. Un'altra donna è stata ferita e portata in ospedale. Il capo della polizia di Los Angeles, Michel Moore, ha assicurato "un'indagine completa e approfondita"

Un ufficiale della polizia di Los Angeles ha sparato a morte a un'adolescente in un negozio di abbigliamento di Burlington durante uno scontro che ha causato anche la morte di un sospetto e il ferimento di un'altra persona. La ragazza era in un negozio a North Hollywood a provare abiti per una festa. Aveva 14 anni. Un incidente "devastante e tragico", per la polizia, avvenuto nella tarda mattinata di giovedì, come si legge sul Los Angeles Times.