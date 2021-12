Minneapolis, uccise afroamericano: ex agente giudicata colpevole

Il ventenne perse la vita il 21 aprile del 2021: durante un controllo di polizia la donna gli sparò nel petto estraendo la pistola anziché quello che lei credeva essere il taser. La giuria l’ha ritenuta colpevole per entrambi i capi di accusa, omicidio di primo e secondo grado, per i quali rischia rispettivamente fino a 10 e 15 anni di carcere Condividi

L’ex agente di polizia Kim Potter è stata giudicata colpevole dell'omicidio del ventenne afroamericano Daunte Wright, ucciso il 21 aprile del 2021 a Minneapolis. Dopo 27 ore di camera di consiglio, la giuria ha stabilito la colpevolezza dell'ex agente di polizia, che ora rischia decenni di carcere. Presente in aula, Potter è rimasta impassibile nell'ascoltare il verdetto, poi è stata ammanettata e portata via. Un comportamento molto diverso dalle lacrime straziate della sua ultima testimonianza davanti alla corte, quando l'ex agente scoppiò in un pianto senza sosta per quello che ha più volte definito un tragico errore, ovvero aver confuso la pistola di ordinanza con il taser.

La sentenza vedi anche Daunte Wright, funerale dell'afroamericano ucciso a Minneapolis Potter è stata giudicata dalla giuria (ma solo 12 giurati hanno deciso di esprimere un verdetto) colpevole per entrambi i capi di accusa, omicidio di primo e secondo grado, per i quali rischia rispettivamente fino a 10 e 15 anni di carcere. La condanna per l'ex agente, 49 anni, è attesa per le prossime settimane. Dopo aver ascoltato ben 33 testimoni in tre settimane di dibattimento processuale, è passata quindi la tesi dell'accusa che ha puntato sulla grave negligenza dell'ex agente nonostante il suo addestramento con le armi da fuoco. "Il sistema giudiziario ha offerto una qualche forma di giustizia per una morte senza senso", afferma il legale della famiglia di Daunte Wright.