Birmania, uccisioni di massa da parte dell'esercito: almeno 40 morti

L'esercito birmano ha effettuato almeno quattro eccidi di massa di civili lo scorso luglio, in cui sono morti almeno 40 uomini. A rivelarlo un'inchiesta della Bbc che l'emittente britannica pubblica oggi sul suo sito. L'articolo è accompagnato da un video in cui i residenti di uno dei villaggi presi di mira trovano i corpi di alcune delle vittime in una fossa comune. La Bbc cita testimoni oculari e sopravvissuti alle stragi, secondo i quali molte delle vittime sono state anche torturate.

Torturati prima di essere uccisi

approfondimento

Birmania, la Giunta riduce a due anni la condanna ad Aung San Suu Kyi

I testimoni nel villaggio di Yin hanno riferito che gli uomini sono stati legati e picchiati prima di essere uccisi. "Non potevamo stare a guardare, quindi abbiamo tenuto la testa bassa, piangendo", ha detto una donna che ha perso un fratello, un nipote e il cognato. Secondo un uomo che è riuscito a fuggire, i soldati hanno inflitto orribili abusi agli uomini per ore prima che morissero. "Sono stati legati, picchiati con pietre e calci di fucile e torturati tutto il giorno", ha detto il sopravvissuto. Nel vicino villaggio di Zee Bin Dwin sono stati trovati 12 cadaveri mutilati sepolti in fosse comuni poco profonde: tra questi c'era anche un piccolo corpo, forse di un bambino, e il corpo di un disabile. Le uccisioni, commenta la Bbc, potrebbero essere state ordinate come punizione collettiva per gli attacchi ai militari da parte di miliziani civili della zona, che chiedono il ripristino della democrazia, dopo il golpe con cui la giunta militare ha preso il potere.