Miss Mondo, positive al Covid 23 concorrenti su 98: rinviata la finale

Quarantena per tutti

approfondimento

Covid, tutti gli eventi di Natale e Capodanno cancellati in Italia

In precedenza, al rilevamento dei primi casi, era stato annunciato che all'evento sarebbe stato presente meno pubblico del previsto, e che alcune concorrenti avrebbero partecipato virtualmente dopo la loro positività. Tuttavia, il rilevamento di nuovi casi ha portato al rinvio del gala. Tutta la squadra che avrebbe dovuto partecipare all'evento rimarrà in quarantena e verranno effettuati test di monitoraggio. In attesa della finale, le 98 concorrenti e lo staff tecnico torneranno nei rispettivi Paesi una volta ricevuto il via libera dei funzionari e consulenti sanitari.