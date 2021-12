Inviata TG1 sequestrata in Romania: stava raccontando il coronavirus

“Eravamo in Romania ma ho pensato alla Siria”.

Può sembrare un’esagerazione, ma il racconto dell’inviata del TG1 RAI Lucia Goracci conferma un grave episodio di intimidazione nei confronti della stampa avvenuto in una pese dell’Unione Europea.

La storica corrispondente di guerra e inviata del TG1 si trovava infatti a Bucarest per raccontare la situazione del coronavirus nel paese, uno dei più colpiti dall’epidemia e con i più bassi livelli di vaccinazione nel Vecchio Continente. In quest’ottica aveva cercato di intervistare una senatrice esponente del movimento no-vax, molto forte in Romania.