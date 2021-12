Haiti, esplode un’autocisterna: almeno 50 i morti

L’ accaduto

approfondimento

Haiti, il bilancio del terremoto sale ad almeno 2.189 morti

E' il vicesindaco di Cap-Haitien, Patrick Almonor ad aggiungere ulteriori dettagli: “Ho osservato sul posto tra le 50 e le 54 persone bruciate vive. Impossibile identificarle” sottolinea aggiungendo che “in seguito all’esplosione anche una ventina case nella zona hanno preso fuoco facendo temere un numero maggiore di vittime anche se - specifica - non siamo ancora in grado di fornire dettagli sul numero delle vittime all’interno delle case”. L'incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte (ora locale) quando il veicolo di grosse dimensioni si è capovolto iniziando a perdere parte del carburante. Subito, secondo quanto riferito da fonti locali, si sarebbero avvicinati in molti per tentare di rubare la benzina. Poi l'improvvisa e violenta esplosione che ha ferito le decine di persone presenti, tra le quali anche molti bambini. “Sembrava l'inferno - racconta uno dei residenti - stavo dormendo quando ho udito il boato". Per il momento i vigili del fuoco sono riusciti a contenere l'incendio ma ci vorrà tempo prima che sia domato.