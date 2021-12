In Cina Internet diventa accessibile agli anziani

Con il supporto del Ministero dell'Industria e dell'Informatica 173 siti web e applicazioni mobili sono stati riprogrammati per renderne più facile l'utilizzo. L'obiettivo del governo cinese è "la costruzione di una società a misura della popolazione anziana"

Il governo cinese fa sapere di aver compiuto progressi per rendere Internet accessibile alle persone anziane nell'ambito di quella che Pechino definisce lo "forzo finalizzato alla costruzione di una società a misura della popolazione anziana". È quanto reso noto da He Yaqiong, direttore del Dipartimento per l'industria dei prodotti al consumo del Ministero dell'Industria e dell'Informatica.