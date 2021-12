In India precipita un elicottero militare, morto capo forze armate

Le immagini televisive hanno mostrato il velivolo in fiamme mentre i residenti locali cercavano di domare l'incendio. Non c'è nessuna conferma sul numero di persone a bordo

Il capo delle Forze Armate indiane, generale Bipin Rawat, è morto nello schianto dell'elicottero su cui viaggiava nel Tamil Nadu, nel Sud del Paese. A comunicarlo in un tweet l'Aviazione Militare indiana. Assieme al generale sono morte altre undici persone mentre tre rimaste ferite sono state portate in ospedale. Ancora sconosciute le cause dello schianto.

L’ incidente

approfondimento

India, aereo si incastra sotto un ponte dell'autostrada

Le televisioni hanno mostrato l'elicottero in fiamme mentre i residenti locali cercavano di domare l'incendio. Non c'è nessuna conferma sul numero di persone a bordo dell'elicottero, ma i canali di notizie locali hanno mostrato un manifesto di volo che mostrava i nomi di nove persone come passeggeri, tra cui la moglie di Rawat e altri alti funzionari della difesa. L'aviazione ha dichiarato in un tweet che è stata disposta un'inchiesta sull'incidente.