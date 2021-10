India, aereo si incastra sotto un ponte dell'autostrada

Le immagini sono state pubblicate su Twitter da un giornalista locale, Ashoke Raj. Secondo quanto dichiarato da Air India, il velivolo era stato venduto e per questo portato via dai nuovi proprietari. Un errore del camionista potrebbe aver causato l'incidente

Le macchine passano come se nulla fosse sull’autostrada Delhi-Gurugram, ma dall’altro senso di marcia un aereo è fermo in mezzo alla corsia. Nel video twittato nella mattinata del 3 ottobre dal giornalista Ashoke Raj, si può vedere un velivolo della compagnia Air India incastrato sotto a un cavalcavia. Il camionista che lo stava trasportando potrebbe aver sbagliato alcune misure.

"Un errore durante il trasporto"

È lo stesso Raj a pubblicare poche ore dopo una dichiarazione ufficiale di Air India. L’areo era stato demolito e poi venduto. I nuovi proprietari lo stavano portando via dall’aeroporto di Delhi. “Air India non ha alcun collegamento con l’aereo in nessuna circostanza”, precisano. Sono poi i funzionari dell’aeroporto di Delhi ha dichiarare al quotidiano Times of India che quell’aereo “non appartiene alla flotta dell’aeroporto”, ipotizzando poi “un errore durante il trasporto”. Il video, diventato virale su Twitter e poi anche YouTube, ha ricevuto centinaia di commenti. Alcuni ipotizzano che il velivolo sia rimasto incastrato sotto al cavalcavia per alcuni giorni.