India, si fa un selfie dopo aver decapitato la sorella incinta

Una storia raccapricciante ci porta in India nello stato occidentale del Maharashtra dove un adolescente è stato arrestato perché sospettato di aver decapitato la sorella incinta. La ragazza, di 19 anni, aveva sposato un uomo senza il consenso della famiglia. Come riporta la Bbc, il ragazzo sarebbe stato aiutato dalla madre. Anzi, gli investigatori sospettano che i due si siano anche fatti un selfie con la testa della giovane.

La vittima stava preparando il tè per il fratello e la madre quando è stata attaccata con una falce. Subito dopo i due si sono consegnati alla polizia. Il fratello della vittima è stato trasferito in un carcere minorile dopo che il suo avvocato ha fatto sapere che ha meno di 18 anni ma un funzionario di polizia ha affermato che la questione sarà oggetto di contestazione poiché gli agenti hanno trovato un certificato che attesta che invece è maggiorenne. La madre al momento è sotto custodia della polizia.

La fuga a giugno

La vittima era fuggita a giugno e si era sposata dopo che la famiglia si era opposta alla relazione. Anche se entrambi appartenevano alla stessa casta, i parenti non approvavano il compagno poiché la sua famiglia era più povera della loro. La giovane donna non ha più avuto contatti con la famiglia dopo il matrimonio, ma sua madre le aveva fatto visita una settimana prima dell'omicidio venendo a sapere in quell’occasione che la figlia era incinta.