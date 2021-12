Nuove banconote in Euro entro 2024, Bce annuncia avvio consultazioni

La Banca centrale europea prevede di ridisegnare le banconote in euro con la collaborazione dei cittadini europei, con una decisione finale attesa nel 2024. "Dopo 20 anni, è tempo di aggiornare l'aspetto delle nostre banconote in modo che gli europei di tutte le età e origini possano identificarsi con esse", ha affermato la presidente dell'istituzione, Christine Lagarde, sottolineando che "le banconote in euro sono qui per restare", dal momento che sono un simbolo tangibile e visibile di unità in Europa, soprattutto in tempi di crisi, e la loro richiesta rimane intensa. Il processo di riprogettazione delle banconote in euro inizierà con la creazione di gruppi di discussione, il cui compito sarà quello di raccogliere le opinioni dei cittadini di tutta l'area dell'euro su possibili temi per le banconote future.