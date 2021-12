Papa a Cipro, arrestato uomo armato di coltello fuori dalla messa

Mentre all’interno dello stadio GSP di Nicosia Papa Francesco celebrava la messa per la comunità cattolica nella memoria di San Francesco Saverio, all’esterno una persona armata di coltello è stata fermata durante i controlli per l'accesso alla struttura. Secondo quanto riferito dalla polizia ancora non è chiaro quali fossero le intenzioni dell’uomo, uno straniero di 43 anni subito ammanettato. L'episodio è avvenuto durante la seconda giornata del 35esimo viaggio apostolico internazionale di Papa Bergoglio che, fino al 6 dicembre, sarà a Nicosia, Atene e Mytilene-Lesvos.