Eclissi solare totale domani 4 dicembre 2021, quando e come vederla

Sarà visibile in Antartide al Polo Sud e raggiungerà la sua massima estensione intorno alle 07:33 GMT, le 6.33 ora italiana

L’ultima eclissi solare totale del 2021 avverrà domani in Antartide ma sarà visibile a pochissimi fortunati nel momento in cui sorgerà il sole e raggiungerà la sua massima estensione intorno alle 07:33 GMT, le 6.33 ora italiana. Per ammirare lo spettacolare fenomeno astronomico bisognerà trovarsi nel posto giusto al momento giusto e precisamente nel Mare di Weddell, intorno al Polo Sud geografico.