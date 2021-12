Boeing 737 Max, possibile ritorno in Cina entro fine anno

Il Boeing 737 Max potrebbe tornare nei cieli della Cina già entro la fine del 2021 o all'inizio del 2022. A dare l’annuncio è stata la Civil Aviation Administration of China (Caac), l'authority del trasporto civile, fornendo altri dettagli sulla direttiva "di aeronavigabilità" del Max rilasciata il 2 dicembre, come riporta anche Reuters . La Caac era stata la prima autorità di regolamentazione a livello globale a mettere a terra il modello, a marzo del 2019, dopo due incidenti costati la vita a 346 persone.

Correzioni prima del ritorno in servizio

La Caac ha fornito alle compagnie aeree un elenco di correzioni necessarie da fare prima che il Max torni in servizio. La mossa, descritta da Boeing come un "importante traguardo", ha fatto balzare del 7,54% i titoli della società di Seattle a Wall Street, spingendo il Dow Jones a un rialzo del'1,82%, centrando il suo guadagno più ampio in termini percentuali in un singolo giorno da marzo.