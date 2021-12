Il Global Power City Index (Gpci), l'indice compilato dall'ente di ricerca giapponese Mori Memorial Foundation, misura l'attrattiva e i livelli di vivibilità di quasi 50 metropoli al mondo. La capitale britannica si conferma in testa per il decimo anno consecutivo, seguita da New York e Tokyo. Il capoluogo lombardo, unica rappresentante italiana, passa dalla 39esima posizione del 2020 alla 33esima quest'anno