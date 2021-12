Austria, morto il leader no vax che si curava con la candeggina

E’ morto a 65 anni il leader dei 'no vax' in Austria. Johann Biacsics è deceduto nella sua abitazione dopo aver rifiutato le cure ospedaliere in seguito alla sua positività al coronavirus.

Convinto no vax

Biacsics è stato un forte promotore delle campagne contro il vaccino. Dopo essere stato ricoverato ha insistito per farsi riportare a casa e per "affidarsi" a una cura alternativa a base di una soluzione a base di candeggina. La sostanza è stata presentata in Austria come cura miracolosa contro il Covid-19 da scettici, negazionisti e cultori delle terapie alternative e domiciliari.