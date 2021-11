Uk, 61 persone bloccate per due giorni al pub Tan Hill Inn per la neve

Più di sessanta persone sono rimaste bloccate per tre notti in un pub in Inghilterra a causa di una tempesta di neve che si è abbattuta sul nord del Paese. Decine di appassionati degli Oasis venerdì si erano ritrovati al Tan Hill Inn, il più alto d'Inghilterra (si trova a 528 metri sul livello del mare), situato nel parco nazionale del Dales, nello Yorkshire, a un centinaio di chilometri a nord di Leeds. Durante il concerto di una cover band degli Oasis, però, la bufera Arwen ha provocato interruzioni di corrente, caduta di alberi e disagi ai trasporti con l'autostrada principale, la M1, chiusa in direzione nord. Un metro di neve, inoltre, ha bloccato l’ingresso del locale, imprigionando di fatto avventori, personale e musicisti.