Barbados diventa repubblica, addio alla Corona britannica

Barbados si è autoproclamata ufficialmente una repubblica, rimuovendo la regina Elisabetta II dal suo titolo di capo di Stato, in una cerimonia alla presenza del figlio, il principe Carlo. Durante questa cerimonia, lo Stendardo reale britannico è stato ritirato e il governatore generale Dame Sandra Mason ha prestato giuramento come primo presidente dell'isola caraibica. L'isola di 287.000 abitanti nota per le sue spiagge paradisiache, il suo rum e per aver dato i natali alla superstar mondiale Rihanna mette così fine a quattro secoli di sottomissione alla corona britannica. Il nuovo presidente era stato eletto in ottobre a suffragio universale diretto.

Addio alla Corona britannica

Allo scattare della mezzanotte locale (le 5 del mattino in Italia) Barbados è dunque diventata una repubblica parlamentare governata da due donne. Nel settembre 2020 il micro Stato caraibico aveva proclamato unilateralmente il divorzio da Londra e stabilito come scadenza per il cambiamento costituzionale la data del 30 novembre 2021, in concomitanza con il 55mo anniversario dell'indipendenza dalla Gran Bretagna, risalente al 1966. Il Principe di Galles ha partecipato alla cerimonia al National Heroes Square in rappresentanza della Regina oltre ad intervenire nel suo ruolo di successore come capo del Commonwealth di cui Barbados è membro dal 1966 e continuerà a fare parte. Al suo arrivo all'aeroporto di Grantley Adams il principe Carlo è stato accolto da Dame Sandra Prunella Mason, finora rappresentante ufficiale della monarca britannica sull’isola caraibica in qualità di governatrice generale, che ha giurato come presidente.

Le parole di Mason e Mottley

"Abbiamo ottenuto l'indipendenza più di mezzo secolo fa. Ora il nostro Paese non può avere alcun dubbio sulle sue stesse capacità di autogestione" aveva dichiarato la governatrice generale nell'annunciare il divorzio dalla Corona britannica. "È giunto il momento di dire un vero addio al nostro passato coloniale. I cittadini barbadiani vogliono un capo di Stato barbadiano" aveva sottolineato la 72enne Mason, magistrato dalla lunga carriera politica, in carica dal 2012, eletta presidente il mese scorso. "Era tempo di lasciarci completamente alle spalle il nostro passato coloniale" gli ha fatto eco il primo ministro Mia Mottley nel suo ultimo discorso al trono, lo scorso settembre. Per la premier, formata alla London School of Economics ed ex presidentessa dalla Comunita’ dei Caraibi, questo passaggio costituzionale epocale rappresenta "un'occasione per l'isola di affermarsi e mostrare maggiore fiducia in se stessa”.