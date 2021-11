Migranti, aereo di Frontex da dicembre sul Canale della Manica

Si è svolta a Calais la riunione con Olanda, Belgio, Germania, la commissaria europea agli Affari Interni Johansson e i direttori di Europol e dell'agenzia europea per le frontiere, convocata dopo il naufragio in cui sono morte 27 persone. "Il punto più importante è la lotta contro i passeur", ha detto il ministro dell'Interno francese Darmanin. Assente la ministra inglese Priti Patel, il cui invito è stato ritirato dopo le polemiche fra Parigi e Londra. Emergono però segnali di distensione Condividi

Un aereo europeo dell'agenzia Frontex sarà dispiegato dall'1 dicembre sul Canale della Manica per sorveglianza, dopo il naufragio avvenuto il 24 novembre in cui sono morte 27 persone. Ad annunciarlo il ministro dell'Interno francese Gérald Darmanin, al termine della riunione di Calais con i ministri di Olanda, Belgio e Germania, insieme anche alla commissaria europea agli Affari Interni Ylva Johansson e ai direttori di Europol e dell'Agenzia europea per le frontiere Frontex. Un meeting dal quale è stata esclusa la ministra inglese Priti Patel per protesta contro la lettera di Boris Johnson ritenuta "inaccettabile". Darmanin ha comunque assicurato: "Noi vogliamo lavorare con i nostri amici britannici".

"Troppi morti nella Manica, inaccettabile" leggi anche Migranti Manica, annullato l'incontro Francia-Uk di domenica "I morti sono troppi, non possiamo accettare che ce ne siano altri", ha sottolineato il ministro Darmanin aprendo la riunione. "Il punto più importante di questo incontro è la lotta contro i passeur che non si curano delle nostre frontiere e dei nostri Paesi" e che fanno "passare il loro commercio davanti alle vite umane". Come detto, la riunione si è svolta senza la presenza della ministra britannica Priti Patel, il cui invito è stato annullato in segno di protesta contro una lettera pubblicata giovedì sera su Twitter dal primo ministro inglese Boris Johnson, in cui si chiedeva a Parigi di riprendere i migranti che arrivano dalla Francia sulle coste della Gran Bretagna.

Londra: "Dobbiamo lavorare a stretto contatto" leggi anche Migranti, almeno 27 morti nella Manica. Tensioni tra Uk e Francia In giornata era arrivato un nuovo appello britannico contro l'esclusione dal vertice di oggi a Calais. Il ministro alla Salute di Londra, Sajid Javid, ha detto a SkyNews che bisogna "fare tutto ciò che si può per rompere il modello economico dei trafficanti di esseri umani", e che questo "implica lavorare a stretto contatto con i nostri amici francesi". Secondo Javid, la lettera di Johnson sottolineava anche che i due Paesi - già ai ferri corti da mesi sui diritti di pesca nel nuovo assetto post-Brexit - dovessero svolgere pattugliamenti comuni al largo delle coste francesi per fermare i barchini.