Migranti Manica, annullato l'incontro Francia-Uk di domenica

Cresce la tensione dopo il naufragio in cui hanno perso la vita almeno 27 persone nel Canale che divide i due Paesi. Il ministro dell’Interno francese annulla vertice previsto per il 28 novembre con l'omologa inglese: “Lettera di Johnson inammissibile”. Il premier Uk aveva chiesto a Macron di riportare tutti i migranti in Francia per scoraggiare nuove partenze Condividi

Continua a crescere la tensione tra Londra e Parigi dopo il naufragio nella Manica, dove mercoledì 24 novembre hanno perso la vita almeno 27 migranti, tra cui tre bambini e una donna incinta, che – partiti da Calais – cercavano di raggiungere il Regno Unito. Proprio a Calais, il prossimo 28 novembre, si sarebbe dovuto tenere un incontro per discutere del tema migranti tra il ministro francese dell’Interno Gerald Darmanin e Priti Patel, la corrispettiva britannica. Darmanin ha ritirato l’invito a Patel sulla scia delle dure parole che il premier inglese Boris Johnson ha scritto al presidente francese Emmanuel Macron, dove – tra le altre cose – si chiedeva a Parigi di riportare in Francia tutti i migranti che hanno attraversato il Canale della Manica, così da scoraggiare future partenze.

“Lettera inammissibile” vedi anche Migranti, almeno 27 morti nella Manica. Tensioni tra Uk e Francia Il dietrofront del ministro francese Darmanin è accompagnato da una netta presa di posizione riguardo alla lettera di Johnson, ritenuta "inammissibile e contraria alle discussioni tra le parti". In un messaggio inviato a Patel, Darmanin scrive che, se la lettera da sola è già una “delusione”, il fatto di averla resa pubblica "è ancora peggio". “Propongo di mettere in atto un accordo bilaterale di riammissione per consentire il rimpatrio di tutti i migranti illegali che attraversano la Manica”, ha scritto il premier britannico al presidente francese, scatenando la crisi diplomatica. Al vertice del 28 novembre erano stati chiamati a partecipare anche Belgio, Germania, Paesi Bassi e Commissione europea.

"Necessaria cooperazione europea" leggi anche Dopo naufragio Manica, altri due barconi con 40 migranti a Dover Dopo la tragedia e un iniziale scambio di accuse, sembrava che Macron e Johnson stessero lavorando per raggiungere una soluzione condivisa. Il presidente francese aveva espresso il cordoglio del suo Paese per “quelle donne e quegli uomini che hanno perso la vita in mare per fuggire la miseria, l'oppressione politica, l'assenza di libertà”, assicurando che avrebbe messo in piedi gli sforzi necessari “per rintracciare e condannare i responsabili che sfruttano la miseria e la sofferenza”. Macron aveva così invocato la necessità di una "cooperazione europea più forte" per proteggere i migranti dalle reti di trafficanti, a cominciare dalla Gran Bretagna. Nel primo colloquio telefonico dopo la strage, Macron e Johnson si erano detti concordi "sull'urgente necessità di aumentare gli sforzi congiunti per impedire gli attraversamenti” nella Manica, ha affermato un portavoce di Downing Street.

La strage nella Manica leggi anche Migranti, 26 persone sbarcate a Lampedusa: 23 sono minorenni La procura della città di Lille ha fatto sapere che i 27 migranti morti mentre attraversavano il Canale della Manica sarebbero 17 uomini, sette donne e tre bambini. Due i sopravvissuti, recuperati in gravi condizioni di ipotermia. A Calais sono stati fermati cinque presunti trafficanti. Subito dopo la notizia della strage, il presidente del Parlamento europeo David Sassoli ha parlato della necessità di agire per far sì che eventi simili non si ripetano. Quanto successo a Calais, ha detto Sassoli, è solo "l'ultima di una lunga serie di tragedie avvenute nei mari che circondano l'Europa".