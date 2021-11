Isole Salomone, violenta rivolta: il governo impone il coprifuoco

L'Australia invia militari e polizia per riportare l'ordine. Il primo ministro Sogavare: "Troveremo i responsabili, nessuno è al di sopra della legge"

Coprifuoco a Honiara, la capitale delle Isole Salomone, a causa delle proteste dei manifestanti. Una folla di rivoltosi ha provato a introdursi nel parlamento, dando fuoco a una stazione di polizia e ad alcuni edifici. Gli agenti, per arginarli, hanno risposto con il lancio di gas lacrimogeni. Non è chiaro se la protesta sia stata un tentativo fallito di golpe.

"Prenderemo i responsabili"

Per far fronte alla crisi, nella serata del 24 novembre il primo ministro Manasseh Sogavare ha firmato un ordine di coprifuoco della durata di 36 ore. Il leader si è rivolto al Paese affermando che "il braccio investigativo del governo sta lavorando per rintracciare i responsabili della distruzione, essi affronteranno la legge, nessuno è al di sopra della legge".