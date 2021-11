Zerocalcare, media turchi contro uso della bandiera curda nella serie

Polemiche in Turchia per la presenza del simbolo curdo nella nuova serie di Netflix Strappare lungo i bordi. "E' uno scandalo", scrive la testata turca Sabah

In generale molto apprezzata, la nuova serie tv Netflix di Zerocalcare sta anche facendo discutere. In Italia e, a quanto pare, anche fuori. Infatti la bandiera curda che campeggia nella stanza di Zero ha provocato le proteste della testata turca Sabah, che ha scritto: "Scandalo dopo scandalo da Netflix. Nella serie di cartoni animati Strappare lungo i bordi, che ha iniziato a trasmettere sulla piattaforma il 18 novembre, si è vista la bandiera dell'organizzazione terroristica PKK appesa alla porta e al muro".