J.K. Rowling: “Ricevute minacce di morte per polemica transgender”

I manifestanti si erano fatti fotografare davanti all'abitazione della scrittrice con alcuni cartelli, di cui uno riportava la scritta "Trans Liberation Now". Rowling aveva risposto in questo modo, ribadendo la sua volontà di espressione: "Dovrebbero riflettere sul fatto che ho ricevuto così tante minacce di morte che potrei tappezzare la casa ma non ho smesso di parlare". L’autrice ha descritto le azioni del gruppo che ha pubblicato l'immagine che mostra il suo indirizzo come "doxxing" - l'atto dannoso di pubblicare informazioni personali online. La Rowling ha affermato di ritenere che gli attivisti avessero tentato di "intimidirla" per "difendere i diritti delle donne basati sul sesso".

Il commento di Boris Johnson

leggi anche

J.K Rowling, polemica su Twitter per alcune affermazioni sui trans

Solidarietà alla scrittrice è stata espressa dal premier britannico Boris Johnson tramite un suo portavoce: "Nessun individuo dovrebbe essere preso di mira in quel modo. Tutti hanno il diritto di essere trattati con dignità e rispetto e le persone devono essere in grado di condividere le proprie opinioni allo stesso modo”.

Le polemiche sulla scrittrice

La Rowling aveva suscitato polemiche nel giugno 2020 per aver postato alcuni tweet definiti transfobici. Tutto è cominciato da un commento della scrittrice a un articolo in cui si proponeva di “creare un mondo post-COVID-19 più equo per le persone che hanno le mestruazioni”. “Persone che hanno le mestruazioni”, è una locuzione scelta per superare il concetto di donna legato esclusivamente alla sfera biologica, nel rispetto della fluidità di genere. Ma l'espressione non è piaciuta a J.K. Rowling. “’Le persone che hanno le mestruazioni’ – ha commentato su Twitter – Sono sicura che c’era una parola per quelle persone. Qualcuno mi aiuti”. La scrittrice ha criticato l’idea che il sesso biologico di una persona non basti a definire la sua identità sessuale. Una posizione ritenuta da molti anti-trans e transfobica.